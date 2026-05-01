Спор в TikTok е в основата на жесток побой над глухоням мъж в Габрово

Нападателите също били глухонеми

Спор в TikTok е причината за жесток побой над глухоням мъж в Габрово Пострадалият е настанен в болница с тежки наранявания. Десетки жители на Габрово излязоха на протест.

"Инцидентът се случи заради скарване в TikTok. Там се запознават Имало е обиди в социалните мрежи и след това на 26-ти почина брат му, в същия ден го отвличат и бит от хора, които не са от града", казва вуйчото на потърпевшия пред бТВ.

Бил е захвърлен в страни от пътя.

Нападателите също са глухонеми.

"Има опасност за живота на брат ми. Има счупване на носа, челюстта, лекарите обаче не ни дадоха гаранция, операцията е много тежка, има и хемофилия", казва сестрата на пострадалия.