Петима загинаха при тежка катастрофа край Ботевград (Обновена)

Линейка СНИМКА: Архив

Петима мъже загинаха при тежка катастрофа край Ботевград. Инцидентът е станал на околовръстния път към Новачене към 7:30 ч. в петък. Челно са се ударили тир и лек автомобил, когато по неясни причини колата навлязла в насрещното движение. Всички жертви са пътували в автомобила, съобщава Нова телевизия.

От Агенция "Пътна инфраструктура" посочват, че движението в района е ограничено. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Очаквайте подробности.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

