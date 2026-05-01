39 пожара за денонощие в цялата страна, няма жертви

Пожарна Снимка: Архив

Общо 39 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. Няма загинали и пострадали.

Пожарникарите са реагирали на 89 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 12 пожара. Шест от тях са станали в жилищни сгради, три в транспортни средства, един в съоръжения на открито и др. Без нанесени материални щети са 27 пожара.

Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са се отзовали при катастрофи, както и при битови или промишлени инциденти. Те са реагирали и на случаи с паднали дървета и камъни, спасяване на животни и др. Пожарникарите са оказали и техническа помощ на други структури на МВР. Лъжливите повиквания през изминалото денонощия са две, пише БТА.

