Илияна Йотова идва в Панагюрище днес за 150 г. от Априлската епопея

Днес в Панагюрище ще е кулминацията на тържествата, посветени на 150 години от героичната Априлска епопея.

Президентът Илияна Йотова ще е в столицата на Четвърти революционен окръг, за да се включи в честванията, които в цялата страна се провеждат под патронажа на държавния глава.

В 18:40 ч. пред Историческия музей в града президентът ще бъде посрещаната от кмета на Община Панагюрище Желязко Гагов и директора на музея доц. Атанас Шопов, след което ще участва в откриването на аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!". Това съобщават от прессекретариата на президента.

В костницата на възрожденския храм „Свето Въведение Богородично", опожарен по време на Априлското въстание, държавният глава ще отдаде почит пред паметта на загиналите преди 150 години в сражението на историческия хълм Маньово бърдо. Илияна Йотова ще се срещне и с кмета на Панагюрище и представители на ръководството на местната власт.

В 20:30 часа на площад „20 април" президентът и върховен главнокомандващ ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част. Държавният глава ще произнесе слово, след което се предвижда тържествена заря-проверка по случай 150 г. от Априлското въстание.

На 27 април с Общобългарско тържествено събрание под патронажа на президента Илияна Йотова беше отбелязана 150-годишнината от обявяването на Априлското въстание.