ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христина Вучкова с нов отбор в Русия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22768301 www.24chasa.bg

Над 1 тон храни без документи ще бъдат унищожени в Димитровград

1184
Над 1 тон храни без документи ще бъдат унищожени в Димитровград. СНИМКА: БАБХ

Повече от 1 тон различни видове храни без документи за произход и безопасност са поставени под възбрана в Димитровград и ще бъдат унищожени. Те са открити в магазин на димитровградския пазар и в дома на неговия собственик, съобщиха от БАБХ.

В нелегалния склад са намерени 607 кг млечни продукти, 450 яйца, 102 кг ориз, 91 л зехтин, 43 кг маслини, 26 кг бисквити, 28 кг туршия. Повечето от храните са турски. В магазина са установени още 522 кг млечни продукти, 100 кг макаронени, бобови изделия, ориз и сладкиши, над 22 кг месни заготовки, 15 яйца. Сред продуктите има турски, гръцки и български.

На собственика на двата обекта ще бъдат съставени актове.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)