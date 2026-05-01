От службите по трудова медицина настояват за на нова Наредба за профилактичните прегледи на работещите

От Службите по трудова медицина в Добрич признават, че не ги „слушат" и работодатели, и работници. Все още се наблюдава общо неглижиране на процеса по превенция здравето и безопасността при работа.Около 23-24 % от работодателите още не са изпълнили Закона за здравословни и безопасни условия на труд и работниците им нямат обслужване от служба по трудова медицина

„При наемане на работници във фирмата си работодателите не искат становище и заключение от службата по трудова медицина за годността на постъпващия да изпълнява работата, за която кандидатства. Впоследствие това води до неприятни за работодателя проблеми, чието решение в много случаи вече е късно.Много от дейностите си по осигуряване на безопасност при работа работодателите извършват фиктивно и то единствено при проверка от контролни органи. После затварят книгите и до следващата проверка. Няма устойчива превенция по опазване здравето на работещите", посочват тревожната действителност експертите. В браншовете земеделие и строителство, където текучеството на персонал е голямо, а заетостта е според сезона и обема на работа, почти няма работодател, който да се е погрижил за работниците си, които са временно заети, добавят от службите по трудова медицина.

„В търсене на работа и заплащане, работниците много често прибягват до скриване на своето здравословно състояние. масово получават медицинско за работа от лекар, който не е техен личен и не познава здравния им статус. Масово отказват провеждане на профилактичен преглед. А това е преглед, който дава анализ на възможни следващи увреждания Макар и инструктирани, невинаги работниците спазват вътрешните правила за безопасна работа, което води и до повишен трудов травматизъм", посочват още експертите.

„Въпреки проблемите, службите по трудова медицина вече са станали действителен балансьор между работодател и работещи, между работодател и контролни органи. Основната им задача е да се консултират и подпомагат работодателите в изпълнение на законодателството в страната. От много години се поставя въпросът за изготвяне на нова Наредба за профилактичните прегледи на работещите. Вече необходимостта от нея е спешна", казват още оттам. Те алармират и за друг проблем - че много малко са местата за лекари-специализанти по специалността „Трудова медицина".