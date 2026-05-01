С литийно шествие и панихида започват честванията по случай 150 г. от Априлското въстание в Панагюрище

С литийно шествие, ритуал по издигане на българското знаме и панихида в църквата „Свето Въведение Богородично" започнаха честванията по случай 150 години от Априлското въстание в Панагюрище. Шествието започна от Историческия музей в града и бе водено от една от светините на въстанието – Поибренския кръст, предаде БТА.

„Това е кръстът, който е съпровождал хвърковатата чета. Вълнуваме се, че той ще даде начало на празничния ни ден. След това е предвидена панихида в църквата „Свето Въведение Богородично", а след нея продължаваме с жива картина. С нея ще покажем марша на държавността, който е бил организиран преди 150 години именно по тези улици", каза за БТА кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

„Атмосферата в Панагюрище е много различна. Изключително щастлив съм, че има много деца и млади хора, които се включиха във всички активности и събития, които организираме", добави той.

Посланието, което Гагов иска да отправи с честванията по случай 150-годишнината от Априлското въстание, е: „Свободата не мълчи, защото трябва да възражда нашата памет, а паметта е това, което сме ние", посочи той.

По-късно през деня празненствата ще продължат с военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва – Панагюрище 1876" с участието на Национално дружество „Традиция". Тя ще се проведе в Мемориалния комплекс „Априлци". Малко след това ще бъде открита аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!" в Историческия музей в града.

Очаква се и президентът Илияна Йотова да се включи в програмата, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание.