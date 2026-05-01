Двама души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи за изминалото денонощие

784
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Двама души са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, ранени са 30, съобщиха от МВР. Произшествията за изминалите 24 часа са 25.

В София са регистрирани 35 леки произшествия и четири тежки. Пострадали са петима души.

От началото на месеца са станали 470 произшествия с 592 ранени и 35 загинали. От началото на годината катастрофите са 1712, загинали са 127, а ранените – 2136. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (111) се отчитат с 16 повече загинали участници в движението по пътищата.

Жена е починала вчера след катастрофа на пътя Велико Търново – Русе край Самоводене, произшествието е станало около 22:00 ч. снощи на входа на село Самоводене между два леки автомобила - румънски и български.

