Бургас посреща честната ръка на Свети Георги Победоносец

В Бургас ще бъде посрещната честната ръка на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята пристига в катедрален храм „Св. Кирил и Методий" по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Високопреосвещения митрополит на Йерисо, Света гора и Ардамерио Теоклит, съобщиха от общинския пресцентър.

Честната ръка на светеца ще бъде донесена от архимандрит Игнатий – игумен на манастира „Св. Богородица – Всех скорбящих радост" в Палеохори, Гърция.

Бургазлии и гости на града ще могат да се поклонят пред мощите на 10 и 11 май. Честната ръка на Свети Георги Победоносец ще бъде посрещната на 10-ти , неделя, в 17,30 ч. Ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие.

В 9 часа на 11 май ще бъде отслужена Архиерейска света литургия

Светите мощи ще останат за поклонение до 14 ч.

