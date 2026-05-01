85-годишна жена даде 8000 евро на ало измамници в Пернишко, искали й 20 хил.

Възрастна жена е станала жертва на телефонна измама в Пернишко, съобщиха от ОДМВР. Установени са и няколко опита за аналогични престъпления в региона, които не са довели до финансови щети.

По първоначални данни 85-годишна жена от село Дивотино е получила обаждане от непознат, който съобщил, че дъщеря ѝ е пострадала и се нуждае от спешно лечение. Под предлог, че са необходими 20 000 евро, извършителят поддържал продължителен разговор, създавайки напрежение и страх. Жената събрала наличните си средства и предала около 8000 евро на непознато лице.

По-късно са регистрирани и опити за измами по сходна схема. Случаите не са завършили с финансови загуби заради навременната реакция на органите на реда.

От полицията посочват, че измамната схема се осъществява чрез телефонни обаждания, при които се съобщава за пострадал близък и се искат пари за спешно лечение. По данни на органите на реда, извършителите оказват силен психологически натиск върху потърпевшите, като най-често жертви стават възрастни хора. Те призовават гражданите да не се доверяват на подобни обаждания, да не предоставят парични средства и лични данни, както и при съмнение незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

От Областната дирекция на МВР в Перник апелират за повишено внимание и информираност като основно средство за противодействие на този вид престъпления.