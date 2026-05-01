БСП каза: Работим, а сме бедни! Стига!

Първи май е празник, но преди всичко е дата, на която трябва да си припомним смисъла на политиката и смисъла на живота.

Това заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на шествието-митинг на партията в София по повод Деня на труда и международната работническа солидарност.

"Човекът не е просто средство за производство. Това, което създаваме, го създаваме заедно и то не е само за някои. Всички имаме право на достоен живот, изграден с достоен труд", каза Зарков. А по-късно, когато се качи на сцената в Борисовата градина , речта му бе съпрпводена и от жестомимичен превод.

С шествие от езерото "Ариана" до лятната сцена в Борисовата градина БСП и леви партии и формации отбелязват 1 май - Деня на труда. Мотото на днешния ден ден е "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!"

В Борисовата градина освен членове на БСП има и много симпатизанти на лявата идея, включително коалиционните партньори.

Стига работещи бедни, на борба!, призова Зарков, посрещнат от бурни аплодисменти.

Социалната държава не е отживелица, тя е гаранция, че никой няма да бъде оставен сам, каза лидерът на столичните социалисти Таков.

Кремена Атанасова от КТ "Подкрепа" подчерта, че идеята за достоен труд и заплащане е обща. Заедно, силни и обединен, ще защитаваме себе си и в името на тези след нас, каза тя.

Синдикатите и социалистите не са алтернатива, те са мейнстрим, смята Любослав Костов КНСБ

