ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
БСП каза: Работим, а сме бедни! Стига!

Павлета Давидова

Началото на шествието Снимка: Велислав Николов

Първи май е празник, но преди всичко е дата, на която трябва да си припомним смисъла на политиката и смисъла на живота.

Това заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на шествието-митинг на партията в София по повод Деня на труда и международната работническа солидарност. 

"Човекът не е просто средство за производство. Това, което създаваме, го създаваме заедно и то не е само за някои. Всички имаме право на достоен живот, изграден с достоен труд", каза Зарков. А по-късно, когато се качи на сцената в Борисовата градина , речта му бе съпрпводена и от жестомимичен превод.

С шествие от езерото "Ариана" до лятната сцена в Борисовата градина БСП и леви партии и формации отбелязват 1 май - Деня на труда. Мотото на днешния ден ден е "Работим, а сме бедни! Стига! Втори живот няма!" 

В Борисовата градина освен членове на БСП има и много симпатизанти на лявата идея, включително коалиционните партньори. 

Стига работещи бедни, на борба!, призова Зарков, посрещнат от бурни аплодисменти. 

Социалната държава не е отживелица, тя е гаранция, че никой няма да бъде оставен сам, каза лидерът на столичните социалисти Таков.

Кремена Атанасова от КТ "Подкрепа" подчерта, че идеята за достоен труд и заплащане е обща. Заедно, силни и обединен, ще защитаваме себе си и в името на тези след нас, каза тя.

Синдикатите и социалистите не са алтернатива, те са мейнстрим, смята Любослав Костов КНСБ

Началото на шествието

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Политика

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)