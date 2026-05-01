150 детски мечти за 150 години от Априлското въстание в Панагюрище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По случай откриването на обновената Алея на свободата за 150-годишнината от Априлското въстание, екипът на „Асарел-Медет"АД събра 150 картички със саморъчно изписани мечти от панагюрските ученици.

От компанията благодарят на всички момичета и момчета от 7 до 17 години, които се включиха в тази инициатива и споделиха каква искат да бъде Родината.

Техните послания ще стигнат до българските държавници, които ще присъстват на 2 май на местността Оборище, за да се поклонят пред Първото българско Велико народно събрание.

Важно е да бъдем достойни за подвига на дедите си, но и за мечтите на децата си.

Каква е визията за бъдещето на панагюрското бъдеще – вижте част от посланията на децата:

Светът да е тих и спокоен. Да няма войни и хората да не се карат – Ема, 7 г.

Да има повече добри хора – Марио, 11 г.

Държава, в която нещата не се получават с връзки, а с честен избор – Рая, 14 г.

Добри възможности за младите хора, качествено образование и справедливост за всички – Пламена, 17 г.

Да има много детски площадки и места за игра – Ивана, 7 г.

Нека нашата България бъде чиста. Нека пазим природата. Нека отпадъците са на мястото си – Лара, 7 г.

Искам децата да учат с желание и да имат бъдеще тук – Теодор, 15 г.

Младите хора да се връщат не от носталгия, а заради възможностите – Ванеса, 16 г.

Всички хора да се уважават, да са мили, да няма катастрофи – Деница, 9 г.

България, в която българският дух е съхранен и ни води напред – Луиза, 10 г.

Мечтая за сплотена нация – Ивана, 16 г.

Да мога да играя и карам колело без да се страхувам, че ще ме блъсне кола – Стоил, 8 г.

Хората, които живеят тук да бъдат щастливи и горди от това – Антония, 9 г.

Да се помага на хора в нужда, да има повече приюти за животни и грижа за тях – Елена, 17 г.

Да помним историята и да знаем откъде сме тръгнали – Невелина, 17 г.

Повече успехи за българския футболен отбор – Преслав, 9 г.

Да бъде модерна държава, където има хубави училища, болници и пътища – Иван, 10 г.

В България да растат умни и добри деца– Кристиян, 9 г.

Хората да слушат хубава музика – Рая, 13 г.

България да има златен медал по волейбол и да бъдем първи в спорта – Радослав, 9 г.

Градовете да са поддържани, природата – опазена, въздухът – чист, а децата щастливи – Мина, 12 г.

Да се възродят българските села – Сияна, 11 г.

България да е лидер в технологиите и иновациите, но същевременно да пази своята природа и традиции – Иван, 14 г.

Във всеки град на България да има клуб по астрономия. Пожелавам си българин да стъпи на Марс – Марин, 10 г.

Да има по-добри хора и добри родители. Да има умни и ученолюбиви деца – Ивайла, 9 г.

Училищата да са модерни и приятни за учене – Петя, 16 г.

Да се повишат заплатите на родителите ми – Георги, 11 г.

Да пазим свободата, която ни дадоха героите, и да я изпълним с добри дела. – Мариела, 11 г.

България да има повече успели хора – Дарина, 11 г.

Да има учители, родители и будители, които да ме научат на всички важни неща на този свят – Красимир, 8 г.

България, в която хората вярват в себе си и бъдещето си тук – Никита, 17 г.

Да бъде най-доброто място за живеене – Дария, 8 г.

Трябва да се вдигнат заплатите и пенсиите, защото виждаме пенсионери, които нямат пари за лекарства и храна – Атанас, 14 г.

Хората да се гордеят със страната и всеки ден да избират да я правят по-добра – Ивана, 16 г.

Държава, в която се раждат и отглеждат откриватели – Екатерина, 8 г.

Да видим мечтите на децата ни оживели – това ще е най-голямото щастие, коментираха инициаторите за картичките с мечти, посветени на 150 години от априлското въстание.