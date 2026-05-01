Променят движението в "Люлин" заради празничен фестивал и шествие на 8 май

От 16:50 ч. до 18:10 ч. на 08.05.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Захари Стоянов" в участъка между бул. „Добринова скала" и бул. „Панчо Владигеров", съобщават от Столична община.

Район „Люлин" следва да осигури поставянето на необходимата пътна сигнализация съгласно одобрената схема за временна организация на движението, както и след приключване на мероприятието да възстанови съществуващата организация на движение.

От 16:50 ч. до 18:10 ч. на 08.05.2026 г. се въвеждат частични промени в маршрутите на автобусни линии № 42 и № 111, както и на тролейбусна линия № 7, както следва:

Автобусна линия № 42 (в посока гр. Банкя): от ж.к. „Люлин-8" (ул. „Търново") по маршрута до кръстовище бул. „Царица Йоанна" – бул. „Панчо Владигеров", направо по бул. „Царица Йоанна", наляво по бул. „Добринова скала" до кръстовище бул. „Добринова скала" – бул. „Захари Стоянов", след което по бул. „Добринова скала" и по маршрута;

Автобусна линия № 111 (в посока ж.к. „Младост"): от ж.к. „Люлин-1, 2" по маршрута до кръстовище бул. „Панчо Владигеров" – бул. „Царица Йоанна", надясно по бул. „Царица Йоанна" до кръговото кръстовище с Околовръстен път, наляво по Околовръстен път и по маршрута – двупосочно;

Тролейбусна линия № 7 (в посока ж.к. „Люлин-3"): по маршрута до кръстовище ул. „Луи Пастьор" – ул. „Търново", надясно по ул. „Търново" по маршрута на тролейбусна линия № 6 до ж.к. „Люлин-3" – двупосочно.

Водачите на превозните средства по линии № 42, № 111 и № 7 ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променените участъци от маршрутите.