Младеж танцува за ТикТок на фона на току-що случила се катастрофа с пострадал (Видео)

Шофьор танцува за ТикТок на улицата на фона на катастрофа между две коли   в София. Инцидентът се разиграва на булевард "История Славянобългарска" близо до комините на ТЕЦ "София.

Кадрите са качени в профила на младежа в ТикТок , а от коментарите става ясно, че при катастрофата има и пострадал човек.

"Нашият липсинква пред камерата, докато водачът на другата кола е в спешното...думи нямам!" , пише възмутен потребител в ТикТок под клипчето.

Не закъснява и отговор на коментара:

"К'во трябва ние да и гипсираме ръката ли", пише потребител.

От кадрите и информацията в поста не става ясно кога точно се е случила катастрофата. Видеото очевидно е снимано нощно време, но има и снимки на смачканите коли, които са правени през деня. 

Според Закона за движението по пътищата присъствалите на катастрофа са длъжни да окажат съдействие на ранените и на полицията, в противен случай ги заплашва сериозна глоба. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

