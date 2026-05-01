Полицията отцепила 1 км около тежката катастрофа с 5 жертви до Ботевград

Екипът на Европейския център за транспортни политики е пристигнал на мястото на тежката катастрофа с 5 жертви край Ботевград, станала тази сутрин, съобщи Диана Русинова. Твърди, че на място полицаите са обяснили, че "по разпореждане на главния секретар на МВР е създаден периметър от над 1 км около зоната".

"На място са изпратени жандармерия, полиция и присъства лично зам. окръжен прокурор. Всичко това е много странно за пътен инцидент. Такива в този район стават ежедневно и никога досега не е имало такива мерки и не допускане на медии в близост до мястото на събитието. Припомням, че неправителствените организации и медиите отразяваме случващото се. Тук не става дума за запазване на место произшествие, и се питам дали по-скоро това не е опит за информационно затъмнение и защо?", написа в пост във фейсбук Русинова.

Катастрофата стана около 6 часа тази сутрин на новия пътен възел край Ботевград. Челно са се ударили джип и тежкотоварен камион. На място са загинали петимата пътници в джипа. Все още не е ясно по каква причина лекият автомобил е навлязъл в насрещната лента.