Спряха светофарите на ключово кръстовище в Пловдив, шофьори минават на магия (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И те си почиват за 1 май, шегуват се пловдивчани

В жълто мигат светофарните уредби на кръстовището между бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Македония" в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщават очевидци.

"Светофарите на кръстовището на 1 РПУ не работят. Внимавайте", предупреждава Стефан Корольов. И качва видео, на което се вижда как автомобилите сами преценят кога да минат или не.

В коментарите под публикацията хора се шегуват, че светофарите също почиват за Първи май.

Официална информация за проблема няма.