Спряха светофарите на ключово кръстовище в Пловдив, шофьори минават на магия (Видео)

И те си почиват за 1 май, шегуват се пловдивчани
В жълто мигат светофарните уредби на кръстовището между бул. "Никола Вапцаров" и ул. "Македония" в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщават очевидци.
"Светофарите на кръстовището на 1 РПУ не работят. Внимавайте", предупреждава Стефан Корольов. И качва видео, на което се вижда как автомобилите сами преценят кога да минат или не.
В коментарите под публикацията хора се шегуват, че светофарите също почиват за Първи май.
Официална информация за проблема няма.