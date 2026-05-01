Елена търси 7000 евро, за да изпрати ученички на Световното по креативен дизайн в САЩ

Дима Максимова

Никол Миндизова и Сияна Чергиланова от 10 „а" на СУ „Иван Момчилов", които са се класирали за състезание в Калифорния Снимка: СУ „Иван Момчилов"

Средно училище „Иван Момчилов" в Елена обяви дарителска кампания, за да бъде събрана сумата от 7000 евро, с която ученички да участват на световните финали на Международното младежко компютърно състезание по креативен дизайн в Анахайм, Калифорния.

През последните 14 години американската компания Certiport заедно с Adobe организират форума. В Adobe Certified Associate World Championship участниците изграждат графичен проект с едновременното използване на Photoshop, Illustrator и InDesign.

Тази година в квалификациите участваха голям брой ученици от над 100 държави. С най-добро класиране в България са Никол Миндизова и Сияна Чергиланова от 10 „а" на СУ „Иван Момчилов". Те са в основата на отбора, който с още един състезател от Бургас ще представи страната на световните финали в САЩ. Надпреварата ще се проведе от 26 до 29 юли 2026 г., става ясно на сайта на гимназията.

Финансовата помощ е необходима за самолетните билети и престоя в САЩ по време на състезанието. Обявена е банкова сметка за желаещите да подпомогнат изключителното постижение на еленските момичета

