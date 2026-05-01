Обявиха поръчка за изграждането на детска площадка в зоопарка на Пловдив

Тенти с форма на крила ще хвърлят сянка на играещите

Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждането на детска площадка в недовършения от години зоопарк. Като част от мерките за пускането му в експлоатация предстои и работата по ново езеро за водоплаващи птици.

На площадката за игра ще има люлка, тип махало, с две седалки, място за катерене, занимателен панел, подвижен мост, пързалка, лабиринт и наблюдателна кула. 8 тенти с форма на крила ще хвърлят сянка над съоръжението, а настилките ще са ударопоглъщащи.

Прогнозната стойност на обекта е 127 833 евро без ДДС, а оферти се приемат до 11 май т. г.

Пловдив е без зоопарк от 2008 г., когато беше затворен като неотговарящ на европейските изисквания за отглеждане на животни. През 2014-а площта му беше разширена и започна изграждането на 22 хабитата за различни животински видове, но започна разследване за нарушение на Закона за обществените поръчки. Впоследствие то беше прекратено, но обектът беше замразен.