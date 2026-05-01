ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22769751 www.24chasa.bg

Обявиха поръчка за изграждането на детска площадка в зоопарка на Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

628
Към момента зоологическата градина не пустее напълно - има маймунки и два гарвана, а тревата се коси редовно. Снимка: Мая Вакрилова

Тенти с форма на крила ще хвърлят сянка на играещите

Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждането на детска площадка в недовършения от години зоопарк. Като част от мерките за пускането му в експлоатация предстои и работата по ново езеро за водоплаващи птици.

На площадката за игра ще има люлка, тип махало, с две седалки, място за катерене, занимателен панел, подвижен мост, пързалка, лабиринт и наблюдателна кула. 8 тенти с форма на крила ще хвърлят сянка над съоръжението, а настилките ще са ударопоглъщащи.

Прогнозната стойност на обекта е 127 833 евро без ДДС, а оферти се приемат до 11 май т. г. 

Пловдив е без зоопарк от 2008 г., когато беше затворен като неотговарящ на европейските изисквания за отглеждане на животни. През 2014-а площта му беше разширена и започна изграждането на 22 хабитата за различни животински видове, но започна разследване за нарушение на Закона за обществените поръчки. Впоследствие то беше прекратено, но обектът беше замразен.

Към момента зоологическата градина не пустее напълно - има маймунки и два гарвана, а тревата се коси редовно.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

