Посланикът на Италия с почетния знак на община Г. Делчев

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов се срещна с Марчело Апичела – посланик на Италия в Република България. Дипломатът прояви интерес към икономическото състояние на общината и региона, както и към фирмите, които развиват своята дейност в Гоцеделчевския край.

По време на срещата, кметът Владимир Москов запозна госта с икономическите, социални, културни и географски дадености на общината. Н.Пр. Марчело Апичела се поинтересува от възможностите за бъдещо сътрудничество с община Гоце Делчев. В знак на уважение, кметът на Гоце Делчев връчи на посланика на Италия у нас почетния знак на града.