Дървета и стълбове се сриват около пропадналия участък на пътя край Пампорово, има опасност да рухне и сграда (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дървета и стълбове са паднали преди минути около пропаднал пътен участък в местността Райковски ливади на пътя Смолян – Пампорово. Върху платното са паднали крайпътни ели, а стълбове за осветление са се наклонили, съобщи Зарко Маринов, областен управител на Смолян.

Рано тази сутрин свлачището засегна около 10 метра от едната лента на платното, което позволяваше преминаване на автомобилите в другата, но за няколко часа то обхвана цялото платно. Пропадането засега е около 40 см, но се увеличава, казаха очевидци.

После свлачището достигна 500 метра.

Непосредствено над пропадналия път има газопровод, както и недостроена сграда отпреди 20 години и ако свличанията продължат, има опасност тя да се срути. Сградата е построена в годините на бурното строителство от компания от Израел, но по-късно е придобита от строителна фирма от Смолян.

Ако свлачищният процес продължи, е възможно и част от хотелските комплекси в района да останат без електричество.

Участъкът е обезопасен и сигнализиран, като на място са изпратени екипи за оглед и предприемане на неотложни мерки.

От Областното пътно управление въведоха по-рано обходни маршрути – Пампорово – Стойките – Превала – Смолян и през прохода Рожен.