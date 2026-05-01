ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От днес се пътува свободно без гранични проверки м...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22770494 www.24chasa.bg

Съветници на Слави се преименуваха на „Прогресивно Карлово", хората на Радев не ги припознават

Община Карлово

Общински съветници от партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" в Карлово преименуваха групата си в Общинския съвет на „Прогресивно Карлово" и така предизвикаха недоволството на новите депутати на Румен Радев от Пловдив-област. Те реагираха в официална позиция, с която заявяват, че новата група "Прогресивно Карлово" няма нищо общо с коалицията "Прогресивна България" и не я представлява по никакъв начин, съобщи karlovoPress.

В позицията се подчертава, че всеки има право на вътрешнополитически решения, но подобни промени не бива да въвеждат избирателите в заблуждение или да създават неправилни внушения за политическа принадлежност.

От коалицията допълват, че изграждането на местни структури на „Прогресивна България" предстои и ще бъде открит и прозрачен процес пред обществеността.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

