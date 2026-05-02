За 198 дни от новата гранична система на ЕС - 1,5 млн. от трети страни регистрирани у нас

Тя беше пусната на 12 октомври 2025 г.,

Отказите са 950

При нужда може да се минава на стария режим с гледане на печатите

Почти 1,5 млн. граждани на трети страни са записани в новата Система Вход/Изход (EES) на Европейския съюз за 198-те дни, откакто тя се прилага в България.

Те са преминали през външните граници на Шенгенското пространство за около 5 минути при своята първа регистрация. При нея се създава и електронно досие, което е отнело с 2 минути повече, отколкото преди EES - тогава минаването се е случвало за 3 минути. Това обясниха от Гранична полиция на запитване на “24 часа”.

Системата стартира на 12 откомври 2025 г. и първо бе в тестов период. Докато той действаше, не всички граждани на трети страни бяха регистрирани в нея. От 10 април обаче проверките се извършват 100%. До 28 април през тях са минали над 1,4 млн. души.

Това означава, че когато гражданин на Турция иска да влезе в България през ГКПП Капитан Андреево, граничарите

няма ръчно да броят печатите в паспорта му

Досега така се проверяваше дали не е превишил краткосрочното право на престой в ЕС - 90 дни в рамките на 180.

Вместо това с EES той преминава през процедура по регистрация, при която му вземат пръстови отпечатъци от 4 пръста, правят му снимка и сканират паспорта му. Отнема средно с 2 минути повече на човек, което може да доведе до значително чакане при пълен автобус с туристи, дошли на екскурзия у нас. Досието обаче се пази. При всяко следващо пътуване гражданинът на третата страна просто сканира паспорта си и лицето/пръстите. Данните се сравняват със записаните в досието.

Системата дава и друго предимство - вече не може човек да влезе в държава, ползваща EES, с един паспорт, да се върне в родината си в края на 90-те дни, а след това да ползва друг документ. Досега беше възможно, но с биометричните данни проблемът е решен, а при подобни случаи просто се отказва вход.

Откакто системата се прилага у нас, има 950 отказа за влизане. От Гранична полиция не посочват причините. Възможно е това да са хора, които са просрочили позволения престой или имат криминално досие в друга държава от ЕС.

Макар системата да се прилага по всички пунктове на външни граници на ЕС, които имаме, най-много хора са регистрирани на ГКПП Калотина, ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Аерогара София, уточняват от Гранична полиция.

И добавят, че на изход към родните им места всяко преминаване се записва. Така става ясно колко време човекът е пребивавал в ЕС.

Ако обаче гражданин на трета страна влезе по земя у нас, например през ГКПП Капитан Андреево, а след това лети към Испания, това няма да бъде отчетено като изход, тъй като остава в Шенгенското пространство. Системата ще се задейства при полета му от Мадрид към Истанбул. Там граничните власти ще видят първоначалния му запис от България и ще сметнат общия му престой в Шенген. Реши ли да се върне отново, дори да пробва с нов или чужд документ, биометричните му данни ще го издадат и системата няма да го допусне в Европа, ако е нарушил правилата.

Системата EES не се прилага в Кипър и Ирландия,

тъй като те не са членове на Шенген. Така че дори северномакедонец да влезе у нас и да пробва да лети за тези държави, престоят му в България ще бъде хванат - той излиза от обхвата на системата. Самите граждани на Кипър и Ирландия обаче не преминават през EES проверки в ЕС.

Системата може временно да бъде изключвана и да се действа по стария метод на контрол, ако има струпвания.

Ден преди пълноценното пускане на системата EES шефът на Гранична полиция Антон Златанов се срещна със сръбския си колега Драгиша Симич. Двамата обсъдиха, че ако има нужда, особено през лятото, може да се премине на стария контрол.

Гърция вече реши да не я ползва при летния контрол на туристи,

идващи от Англия. A в първите дни от началото на работата на системата няколко държави се оплакаха от хаос по летищата.

От Брюксел обясниха, че последните 5 месеца в EES са били регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници, издадени били над 24 000 отказа за влизане и са установени над 600 пътници, определени като заплаха за ЕС.