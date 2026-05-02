Индустриалецът проф. дтн Цоло Вутов – пазител на вярата и духовността

Копривщица удостои предприемача дарител, както и историка Светлана Мухова, със званието "почетен гражданин"

В дните на честванията на 150 години от избухването на Априлското въстание и празника на Копривщица – града, дал първия изстрел на свободата, отдаде заслужено признание на една от най-значимите фигури в българския бизнес. Индустриалецът и общественик проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със званието "почетен гражданин" – символ на признателност за неговата отдаденост за обществото, културата и духовността.

Почетен гражданин на Копривщица стана и Светлана Мухова, историк, краевед, иконописец и богослов, дългогодишен уредник в Дирекцията на музеите – Копривщица.

"Той дава с едната ръка на хората,

а с другата - на Бога..."

- казва за проф. Цоло Вутов писателят Антон Дончев (1930-2022).

Мнозина, които го познават, го определят като събирателен образ на най-доброто от индустриалците от една отминала епоха – края на XIX и първата половина на XX век: хора със силен дух, почтени и трудолюбиви, изградили бизнеса си върху доверие, честност и упорит труд, създали първите модерни фабрики и положили основите на дарителството за образование, култура и изкуство.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е един от основателите на "Геотехмин" ООД и има изключителен принос за дългосрочното и устойчиво развитие на "Елаците-Мед" и други компании от индустриалната група, както и за благоденствието на общините в района на дейността на дружествата.

Копривщица е сред градовете в Средногорието, в които проф. Вутов е правил инвестиции и е дарявал за развитието, авторитета и духовното израстване на общината.

Именно този принос е в основата на решението на Общинския съвет в Копривщица да го удостои с почетното звание. В мотивите, прочетени от д-р Рашко Христов, председател на ОбС, се посочва икономическия му принос. Откроява се и ролята му като общественик за съхраняването на културно-историческото наследство на града музей. С негова подкрепа са реализирани важни проекти през годините –

ремонтът на купола на

паметника - костница

на априлци,

възстановяването на иконописа в църквата "Св. Николай" – дело, което връща не само архитектурната, но и духовната цялост на храма, дарения за "Свето Успение Богородично" и храмовия празник.

Група ГЕОТЕХМИН е реновирала възрожденски къщи, традиционно подкрепя честванията на исторически годишнини и културни събития, сред които и Националният събор за народно творчество.

Не по-малко значима е и помощта за младите хора. Със специална грижа се подпомагат училището и училищният духов оркестър – една от най-разпознаваемите културни емблеми на града, символ на приемственост и духовна енергия. Защото, както често подчертава самият проф. Вутов, бъдещето се гради там, където традициите се пазят живи.

Особено място заема и съхраняването на традициите – чрез издаване на книги за популяризиране на историята, подкрепа за културни и образователни проекти и участие в събития, сред които и Националният събор за народно творчество.

Грижата за по-красива градска среда също е част от тази визия. Чрез инициативата "Нашето зелено утре" градът става по-зелен и приветлив – с активното участие на местната общност.

В своето слово при приемането на отличието проф. Вутов подчерта дълбоката си връзка с Копривщица: "Радостен съм че Група "Геотехмин – Елаците-Мед", "Геострой", "Геотрейдинг" и чрез нашата програма "Българските добродетели" сме помогнали на този град. Възстановихме къщи, комплекси, части от църкви, паметници и съм горд с това, което сме направили." Той допълни: "Днес, когато честваме 150 г. от избухването на Априлското въстание, ще кажа: Винаги ще бъдем до Копривщица. С настоящето, с миналото и с дълг към бъдещето."

С присъщата си обич към децата той дари паричната награда на ЦДГ "Евлампия Векилова", като подчерта значението на просветата и ролята на българската жена в историческите борби на града.

Наред с проф. Вутов, със званието "почетен гражданин" бе удостоена и

Светлана Мухова – дългогодишен

уредник в къщата музей

"Георги Бенковски"

Нейният принос към проучването, съхраняването и популяризирането на богатото историческо наследство на Копривщица е безспорен. Историк, автор на редица научни и популярни изследвания и книги, тя утвърждава града като водещ културно-исторически център. Работата в музейното дело допринася за изграждането на експозиции и образователни програми, които поддържат живо историческото съзнание на поколенията.

"В работата си съм се стремяла не само да изследвам миналото на града, но да го направя разбираемо, близко и живо за днешния човек, защото историята няма стойност, ако остане затворена в архивите и историческите изследвания — тя трябва да се предава, да се преживява и да вдъхновява", каза Мухова.

Отличията бяха връчени на 30 април и 1 май в рамките на тържествата, посветени на годишнината от въстанието. С този акт градът не само почита своето минало, но и отдава заслужено признание на онези съвременници, които днес пазят неговия дух.