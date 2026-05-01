Свлачището край Пампорово скъса 300 метра от пътя, събори стотици дървета, повали стълбове и прекъсна тръба с метан (Видео, снимки)

Свлачището между Смолян и Пампорово буквално сряза около 300 метра от асфалта. Огромни черни маси са се свлекли надолу по урвата. Стотици дървета около пътя са повалени. Те са огромни, около 100-годишни. В най-ниската част още ели са наклонени под тежестта на свлачището. Селскостопанска постройка, намираща се на около 500 метра под пътя, е съборена.

Непосредствено над пропадналия участък има недостроена сграда отпреди 20 години и ако свличанията продължат, съществува опасност тя да се срути. Шестетажната сграда е построена в годините на бурното строителство преди около 20 години от компания от Израел, но по-късно е придобита от строителна фирма от Смолян. Встрани от нея е паднала голяма земна маса. Очевидци твърдят, че са чули шум от сградата, който подсказва, че тя може да се срути. Наблюдателни смолянчани констатират, че бетонната постройка е леко наклонена.

В голям участък от пътя електрическите стълбове са съборени. През района на свлачището е минавал газопровод, който е прекъснат. „По тръбите тече метан. Имало е изтичане, но не и взрив. Метанът снабдява туристически обекти в района на Райковски ливади и е спрян. Превантивно е спряно и електричеството", каза директорът на ОД на МВР в Смолян, старши комисар Костадин Пачеджиев.

Полицейски части има на подстъпите към курорта, за да отклоняват движението. Преди свлачището е насипана земна маса и са поставени полицейски ленти, увери Пачеджиев.

Екипи наблюдават и състоянието на язовира в Пампорово. „Превантивно се правят обходи и се следи състоянието на стената. Той е собственост на Министерството на земеделието, а се използва от „Пампорово" АД. Представители на „Напоителни системи" скоро ще бъдат на място, за да се включат в наблюденията", уточни той.

Заради инцидента с пътя се създава кризисен щаб с участието на областния управител, областния директор на полицията, пътните власти и всички ангажирани институции.

От Областното пътно управление по-рано въведоха обходни маршрути – Пампорово – Стойките – Превала – Смолян и през прохода Рожен.