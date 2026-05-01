Изпуснат изравнител на ВЕЦ наводни път край Сандански. В Общината е получен сигнал за изтичане на голямо количество водни маси по пътя към курортната местност Попина лъка.

"Незабавно бе изпратен екип на Община Сандански, на място, който извърши проверка и е установено, че водните маси са вследствие на изпускане на водния изравнител към ВЕЦ „Попина лъка". Своевременно е уведомено регионалното ръководство на дружеството, с настояване за спешни действия за преустановяване изпускане на водното количество по пътя", съобщиха от Общината.

Оттам следят ситуацията и ще информират гражданите при необходимост.