Мазнина в комина предизвикала пожара в столичния мол

Мазнина е запалила комина, предизвикал пожар в столичния мол "Парадайс", съобщиха от пожарната.

„10 пожарни екипа, като при пристигането се установява, че гори комин. Гори мазнината в комина и реално се оказва, че няма опасност на хората. Тази мазнина има способността да се самозапалва дори и без загряване. В случая обаче става въпрос за нагряване и така се е запалила. В мола не е имало задимяване и са се включили всички пасивни и активни противопожарни мерки", обясни старши инспектор Пламен Радев от пожарната, цитиран от bTV.

В позиция до медиите от търговския център уточняват: „На 1 май в търговския център възникна локален пожар в кухненска инсталация, който е овладян светкавично благодарение на безупречната и мигновена работа на противопожарните системи и професионалната намеса на пожарните екипи, пристигнали на място за минути. Няма пострадали и значителни материални щети, като в момента центърът е напълно обезопасен и продължава да работи с нормално работно време за своите посетители."

Огледите, свързани с безопасността, продължиха малко повече от час.