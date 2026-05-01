ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синер за първи път на финал в Рим, нареди се до Св...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22771248 www.24chasa.bg

Мазнина в комина предизвикала пожара в столичния мол

1792
Кадър: Фейсбук, Надежда Дойчева

Мазнина е запалила комина, предизвикал пожар в столичния мол "Парадайс", съобщиха от пожарната.

„10 пожарни екипа, като при пристигането се установява, че гори комин. Гори мазнината в комина и реално се оказва, че няма опасност на хората. Тази мазнина има способността да се самозапалва дори и без загряване. В случая обаче става въпрос за нагряване и така се е запалила. В мола не е имало задимяване и са се включили всички пасивни и активни противопожарни мерки", обясни старши инспектор Пламен Радев от пожарната, цитиран от bTV.

В позиция до медиите от търговския център уточняват: „На 1 май в търговския център възникна локален пожар в кухненска инсталация, който е овладян светкавично благодарение на безупречната и мигновена работа на противопожарните системи и професионалната намеса на пожарните екипи, пристигнали на място за минути. Няма пострадали и значителни материални щети, като в момента центърът е напълно обезопасен и продължава да работи с нормално работно време за своите посетители."

Огледите, свързани с безопасността, продължиха малко повече от час.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)