Йотова стартира консултациите с "Прогресивна България" на 5 май (Обновена)

Президентът ще се срещне с всяка една парламентарно представена формация

Обявена бе датата за старт на консултациите с партиите. Президентът ще се срещне с всяка една парламентарно представена формация. Те започват със среща между Илияна Йотова и представители на "Прогресивна България" на 5 май сутринта, съобщи самата тя.

"Ще дам възможност на всеки да каже своето мнение - как ще работи в Народното събрание, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по Плана за възстановяване – доста неща", обясни Йотова пред журналисти в Панагюрище, където отиде за честванията на 150 години от избухването на Априлското въстание. Тя изрази надежда да има „голяма пресечна точка" в различните мнения, защото нямало време за губене.

След като всички парламентарни групи се срещнат с държавния глава, ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовно правителство. Той е за коалицията на Румен Радев.

В Панагюрище президентът отправи силно послание за единство и национална памет по повод годишнината от въстанието. Тя подчерта, че отбелязването на 150 години от събитията през 2026 г. е не само акт на почит, но и напомняне за отговорността на съвременното общество.

"Пазим паметта на априлци, прекланяме се пред тях, а заветът, който ни оставиха, е да обичаме родината си и да знаем, че каквото и да се случва, народът ни ще пребъде, когато сме единни", заяви Йотова.

Тя изрази позиция и по въпроса дали 20 април трябва да стане официален празник. По думите ѝ истинското значение на датата не се определя от формалния ѝ статут.