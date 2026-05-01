Спецекип на Военноморските сили унищожи дрон с взрив, изхвърлен от морето край "Елените"

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество. Снимки МО

Специализиран екип от Военноморска база - Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни днес задача по разузнаване и унищожаване на останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица североизточно от комплекс „Елените", съобщиха от пресцентъра на военното ведомство.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси беше активирана по заповед на командира на Военноморските сили, след постъпило искане от областния управител на област Бургас и разрешение на началника на отбраната.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като носова част на дрон, в която има два пакета батерии и около 200-300 грама взривно вещество.

След разпореждане на командира на Военноморските сили обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност.

