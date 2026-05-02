Христанов разкри още незаконни постройки на Вълка край яз. Искър

За още незаконни постройки, на Румен Гайтански - Вълка, на територията на държавно ловно стопанство "Искър" и оставени коли като на безплатен паркинг, разкри земеделският министър Иван Христанов. В късния следобед на петък той пусна видео във личния си фейсбук профил, в което разказва за случая, свързан с фирма "Био Майнинг" АД, за която е известно, че е на Гайтански.

През 2020 година стана ясно, че бизнесменът си е построил незаконен хотел, отново на територията на стопанството, който бе съборен от столичната община след дълга сага през миналата година.

От това, което показва Христанов сега се вижда, че проверката на място е конкретно заради една постройка, която обаче липсва на кадастралната карта, за нея няма документи.

Влизайки в халето той заварва лодка и превозно средство, което прилича на хладилен бус, на което се рекламира дневно меню. Не е известно какво е трябвало да има в това хале и за какво е било предназначено. Министърът обаче заподозря, че е пригодено да приютява хора, защото е много добре уплътнено и са прокарани ток и вода.

"Имам натрапчивото усещане, че виждаме още един по-незаконен формат на хижа "Ведра". И тук си е направил бардак с вътрешен двор", обяснява той във видеото. За хижа "Ведра" стана ясно, че е била напът да бъде продадена за 1 млн. лева на фирма, отново свързана с Вълка. Министърът обаче се похвали, че сделката е спряна навреме и сега там ще бъде направено зелено училище за деца.

Освен незаконната постройка на територията на стопанство "Искър" има и изоставени четири превозни средства. Три от тях на фирма "Био Майнинг" и една на "Волф" АД, която отново е на Гайтански, показва справка в Търговския регистър.

"Хората са държали да си превърнат стопанството в склад. Никой не е видял това нещо 7-8 години. Вероятно това е най-невидимата постройка в България", възмути се Христанов. И настоя да види кои са отговорните лица "за тези безочия, които трябва да бъдат предадени на прокуратурата". За целта, в понеделник, той вика в кабинета си шефа на Югозападното държавно предприятие, управлявано от Валентин Чамбов, за да му изнесе цялата налична документация от прекратяването на концесията с фирмата - 1 август 2024 г., до сега.