Семейство от село до Садово държи парите си в каса с ключа върху нея, обраха го

Жената работела като социален асистент в Германия, крадецът постепенно ще й връща парите

Семейство от садовското село Кочево се раздели с 10 500 евро от спестяванията си, след като си купи каса за парите, но остави ключа върху нея. Жената работела от 9 години като социален асистент в Германия и периодично се връщала у нас, като със съпруга й държали заработеното на различни места в къщата. В началото на 2024 г. си купили метална каса и я монтирали на стена в коридора, като я скрили с картина. Не използвали обаче код за отварянето й, а ключ, който държали върху сейфа.

Мъжът в семейството поддържал интимна връзка с жената на свой съсед и тя знаела за касата. Съпругът й разбрал за изневярата и за небрежно съхраняваните пари и в периода от януари до 27 април 2025 г. на няколко пъти влизал в къщата и взимал различни суми. Семейството разбрало за липсата им, когато жената се обадила, че се връща от Германия, и поискала да бъде посрещната на летището. Бил подаден сигнал в полицията и съседът им бързо бил заловен като извършител.

Изправен пред Районния съд в Асеновград, той признал вината си, обяснил, че вече е върнал част от заграбеното и ще продължи да се издължава, макар да работи на много ниска заплата и да издържа деца. Произнесената присъда е 9 месеца условно с изпитателен срок от 3 години.

Тя не е окончателна и подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.