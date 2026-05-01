ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22771842 www.24chasa.bg

Кметът на Смолян обяви бедствено положение заради свлачището край Пампорово

Валентин Хаджиев

[email protected]

8352
Свлачището е засегнало огромна площ Снимки: Община Смолян

Кметът Николай Мелемов обяви бедствено положение заради активизираното свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово – Смолян. Мелемов издаде заповедта тази вечер в 20,00 часа след заседание с директорите на всички институции.

Той разпореди да бъде съставена комисия за оглед на свлачището, както и всички фирми с подходяща техника да бъдат в готовност при необходимост. Заповедта е валидна до овладяване на ситуацията или до издаване на нова заповед за отмяна на бедственото положение.

Свлачището между Смолян и Пампорово буквално разруши около 300 метра от асфалта по-рано днес. Стотици дървета в района са повалени. Свлачището е скъсало газопровод, както и електрически стълбове в района на Райковски ливади. Застрашен е и недостроен хотел на 6 етажа.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)