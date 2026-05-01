"Локо" (Сф) почти се спаси след 3:0 в Добрич

Йотова участва в откриването на аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г."

Пред Историческия музей в Панагюрище, президентът Илияна Йотова беше посрещаната от кмета на община Панагюрище Желязко Гагов Снимки прессекретариат на държавния глава

Президентът Илияна Йотова е в Панагюрище за участие в програмата, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание. Честванията на знаковата годишнина в цялата страна се провеждат под патронажа на държавния глава.

Йотова разгледа музея в Панагюрище, където е изложен и оригиналът на Панагюрското златно съкровище в Панагюрище,
Йотова разгледа музея в Панагюрище, където е изложен и оригиналът на Панагюрското златно съкровище в Панагюрище,

Пред Историческия музей в Панагюрище, президентът Илияна Йотова беше посрещаната от кмета на Община Панагюрище Желязко Гагов и директора на музея доц. Атанас Шопов, след което участва в откриването на аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!". В музея е изложен и оригиналът на Панагюрското златно съкровище.

В костницата на възрожденския храм „Свето Въведение Богородично", опожарен по време на Априлското въстание, държавният глава отдаде почит пред паметта на загиналите преди 150 години в сражението на историческия хълм Маньово бърдо. Илияна Йотова проведе среща с кмета на Панагюрище и представители на ръководството на местната власт.

Пред Историческия музей в Панагюрище, президентът Илияна Йотова беше посрещаната от кмета на община Панагюрище Желязко Гагов Снимки прессекретариат на държавния глава
Йотова разгледа музея в Панагюрище, където е изложен и оригиналът на Панагюрското златно съкровище в Панагюрище,

