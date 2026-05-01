Илияна Йотова: Панагюрище е столицата на въстанала България

„Априлското въстание не избра мълчанието. То ни даде глас, с който се научихме да пеем и плачем едновременно. Народното дело беше организирано от младежта на народа ни – Бенковски на 23 години, Райна Княгиня – на 20 г. Тези светли хора се отрекоха от имена, имоти, титли и семейство, защото вярваха, че истинският човек е този, който се грижи за народа си. Те разбиваха страха с черешовите топове, забравени оставиха нивите, затворени дюкяните, а църквите даваха вяра".

Това каза в словото си по случай 150 г. от героичната Априлска епопея кметът на Община Панагюрище Желязко Гагов по време на тържествената заря-проверка тази вечер в столицата на Четвърти Революционен окръг, състояла се на площад " 20 април". Тук бяха президентът Илияна Йотова, председателят на 52-ото Народно събрание Михаела Доцова, народни представители, пловдивският митрополит Николай, областният управител на Пазарджик Любомир Гечев, служебни министри и много други официални гости.

В словото си по повод годишнината Гагов заяви, че "Всички са днес тук под българското небе в дни на памет – 150 години от оня април, който ни научи как се отвоюва свободата".

„След погрома на въстанието земята е пропита с викове, сълзи и гробове. За да научи светът за непреклонния българския дух, за да научат всички, че тези които умираха бяха по-живи от тези, които убиваха. Днес тук в България традициите се ронят като изсъхнало дърво, чедата ни си тръгват, а майките се молят тихо – дано и това лято си дойдат. Но вече като че ли започнахме да разбираме, че надеждата се превърна в пламък, който проблясва все по-силно. Убеден съм, че ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за нашата общност. А вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, запомнете имената, следвайте техния пример, за да я има паметта, за да я има България. Да живее българският дух, да живее България" , каза още Гагов.

Негово високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай произнесе словото си до Поибренския сребърен кръст, символ на въстаниците. Той се обърна към присъстващите с думите:

„Моля ви да погледнете внимателно този кръст, нека погледите ни се съберат върху него, а сърцата ни да се преклонят пред него. Това е кръстът от църквата в село Поибрене, който е повел България към нейното освобождение. С него е осветено знамето, ушито от Райна Княгиня, с него е благословена Хвърковатата чета, той е носен от отец Недельо и отец Кирил, той е съпровождал героите по трагичния им и славен път. Пред него са се клели, на него са се молили, него са целували преди битка. Той е бил с тях на връх Еледжик и в село Мечка, видял е пожарите на горящите села, той е жив свидетел на априлската епопея".

„Всеки български град пази древната история на любимото ни отечество. Градове, които станаха символи на изстраданата и безсмъртната българска кауза. Сред първите такива градове е Панагюрище", каза в словото си президентът на България Илияна Йотова.

Тя допълни, че „панагюрци пазят дните на възторг и свобода, защото тук е не само свободолюбивото сърце на българската революция, тук е столицата на въстанала България".

"Тук е мечтата за свобода, за равноправие, за независимост и онзи копнеж към все още неизтлелия образ на велика България. Точно по тези улици през 1876 година силно, но много решително се чува гласа на възкръсналата българска държавност. „Честито ви царство", така са се поздравявали панагюрци. Тук още в първите дни на бунта се прави временно правителство, а над него гордо се развява българския флаг с извезания български лъв", каза Йотова.

По думите й тези, които са нямали оръжие са дошли с най-силното - своята вяра, за да останат завинаги пред олтара на отечеството.

„Днес няма как да изредим имената на всички герои, на всички обикновени хора, които бяха част от пиянството на българския народ. Днес знаем и познаваме образа на изпепеленото Панагюрище – домове, училища, храмове. За да може да се роди новото Панагюрище – още по-смело, още по-силно, още по-родолюбиво. В тези дни ще чуем много думи за прослава на героите, но те са и време за размисъл, нека се опитаме да погледнем през очите на нашите предци.

Нека да застанем редом до техните образи, да се видим и да почувстваме другия до нас, да знаем че заедно можем повече, да разберем себе си и останалите, тогава заедно ще вървим напред за прослава на нашето отечество. Поклон пред жертвите и героите на април 1876 г., поклон пред апостолите и мъчениците, пред праведниците на българската свобода. Да живее България!", завърши словото си президентът Йотова.

Преди тържествената заря-проверка президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова прие почетния строй на Националната гвардейска част. По-рано в Историческия музей в града бе открита аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!"