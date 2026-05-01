Тротинетка лежи на голям булевард в Пловдив, полиция е на мястото (Видео)

Не е ясно дали е била блъсната, или водачът е загубил контрол и е паднал сам

Електрическа тротинетка е оградена с конуси на земята на пловдивския булевард “Христо Ботев”, на слизане от Бетонния мост, съобщиха читатели на “24 часа”.

По думите им очевидно става въпрос за пътнотранспортно произшествие. Зад тротинетката има полицейски автомобил, а униформените са извън колата. Не е ясно обаче дали водачът на тротинетката е бил блъснат, или е загубил управление и е самокатастрофирал.

Няма официална информация за причините за инцидента или за състоянието на пострадалия. На интерактивната карта на МВР е посочено, че има само един участник.