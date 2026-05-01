Арестуваха 20-годишен в Сливен, нахлул в чужд апартамент и насочил оръжие срещу полицаи

Полиция СНИМКА: 24 часа

Задържан е 20-годишен мъж, проникнал в апартамент в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Малко преди 19 часа тази вечер в дежурната част на Районното управление е получен сигнал за мъж, който прониква през тераса в апартамент на първия етаж на жилищен блок, съобщи bTV.

Към мястото незабавно е насочен най-близкият полицейски екип, а впоследствие и още три патрула. При пристигането си служителите установяват, че в жилището се намира мъж, който не живее там. По първоначални данни той е насочил към тях оръжие, за което се предполага, че е газово.

Мъжът е обезвреден и задържан, след което е отведен в Областната дирекция на МВР. Установена е самоличността му – 20-годишен криминално проявен жител на Сливен, известен на полицията за квалифицирани кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

Образувано е досъдебно производство.

