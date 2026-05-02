Кметът на Смолян: Ситуацията след свлачището е апокалиптична, 70% от пътя е отнесен

70% от пътя Смолян - Пампорово е отнесен от свлачището. Това заяви кметът на града Николай Мелемов, който обяви бедствено положение.

По думите на кмета ситуацията е „бедствена" и дори „апокалиптична". Той подчерта, че областта е единствената у нас, която разчита само на автомобилен транспорт, и подобно прекъсване създава сериозни затруднения, съобщи Би Ти Ви.

Сигнал за първите пукнатини е подаден вчера сутринта около 8:15 ч., а движението е било спряно приблизително час и половина преди основното свличане, което е предотвратило инциденти с хора.

Освен разрушения път, свлачището е причинило и скъсване на газопровод, което е наложило спешна намеса на пожарната. Газоподаването е спряно своевременно и към момента няма риск за населението. Екипи са обезопасили района, за да предотвратят евентуално запалване.

Други комуникации в района се наблюдават, но засега няма данни за сериозни повреди. Специално внимание ще бъде отделено на язовир, разположен над свлачището, който ще бъде проверен превантивно.

От местната власт увериха, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на хората, въпреки че ситуацията остава извънредна. В района има и недовършена сграда, изградена преди повече от 15 години от чужд инвеститор.

Близо 60 метра от пътното платно напълно липсват

Днес ще се проведе заседание на областния кризисен щаб, на което ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително „Напоителни системи" и дружеството, стопанисващо газопреносната мрежа.

Пътят между Смолян и Пампорово остава затворен. Обходните маршрути са през Стойките и Рожен. Въпреки това курортът не е напълно откъснат, макар достъпът да е затруднен.

Предстоят огледи от геолози и проектанти, които да дадат първоначална оценка за състоянието на терена и възможностите за възстановяване на пътя. Според експерти изграждането на временно трасе няма да бъде възможно в кратки срокове.