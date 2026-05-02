Министърът на регионалното развитие: Година-две ще отнеме възстановяването на падналия път между Смолян и Пампорово

Година-две ще са нужни за възстановяването на пропадналия път Смолян-Пампорово.

Това каза в ефира на Нова тв министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Проблемът е хидрогеоложки. Това е огромно свачище. Последно този район е бил укрепен преди 20 г. Малко вероятно е това да се предотврати", каза още служебният министър.

Найденов увери, че още днес на място отиват експерти, за да видят дали може да се направи обход, както бе преди години в Царево. Трябва обаче да се види каква е ситуацията.

"В постоянни разговори сме. От днес отиват пътни инженери, ще търсят различни подходи какво да се предприеме. Това е тежък случай. Няма как за 5-6 часа да стане ясно. Не съм голям оптимист. Трудно е да се проведат изследвания. Година-две може ми ще отнеме. Държавата ще стои зад този проблем и ще помогне", каза още Найденов.

По думите му ще има обход на този път.

Проблемът е обаче, че така пътят се увеличава с 30 км.

"Няма яснота още колко ще струва новия път", завърши министърът.