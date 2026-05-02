Милен Велчев: Най-добре е новото правителство да бъде оценявано по бюджета за 2027 година

Новото правителство на България ще има вятър в платната от инфлацията и насрещен вятър - исканията за по-високи заплати. Това заяви бившият министър на финансите Милен Велчев пред bTV.

"Свидетели сме на нелека световна икономическа среда. Не говоря само за високите цени на горивата, но и за неяснотата докъде ще стигне текущата криза в Персийския залив, защото едно сравнително бързо приключване, може би няма да се отрази много сериозно икономически но ако продължи още месеци - светът, Европа и България ще са на ръба на икономическа криза", каза той.

"За дефицита е напълно коректно да се каже, че миналата година е бил над 3 процента, но за тази година не е ясно какъв ще бъде. Годината наистина не започна добре - с рекордно висок дефицит. Както чувам от сегешния финансов министър, сметките през април са на "нула". Доколко това се дължи на извънредната събираемост през април, на която сме свидетели всяка година, е друг въпрос. първо трябва да се отчете. Но наистина спрямо предишни години сякаш бюджетната ситуация като цяло е по-зле. А всъщност не би трябвало да е така. При инфлация над очакванията бюджетните приходи растат повече , отколкото са заложени при бюджета. А от друга страна - все пак не работим с редовен бюджет, а с извънреден, авариен бюджет, който по дефиниция трябва да задържа ръста на някои разходи", продължи експертът в областта.

На въпрос как биха се изпълнили едновременно три обещания на "Прогресивна България" - че няма да вдига данъци, че ще тегли по-малко дълг и ще намали дефицита, Милен Велчев отговори: "Задачата ще е трудна - да се съберат всички в едно. Не е невъзможна, но трудна. От една страна вятърът, който ще духа в платната на правителството, е по-високата инфлация и по-високата събираемост на приходите. От друга страна, насрещният вятър от време на време ще е под формата на протести за по-високи заплати - за компенсиране на ефекта от инфлацията. Със сигурност правителството ще има кредит на доверие. Ако аз трябва да оценявам правителството в края на годината, ще му дам сериозен кредит на доверие, защото все пак започва в средата на годината при неприет бюджет. Не трябва да очакваме чудеса през тази година. И трябва да помним, че догодина ще работим с нов бюджет. Най-добре е новото правителство да бъде оценявано по бюджета за 2027 година. Има някои спешни мерки, които трябва да се приемат при първа възможност. На първо място - да се премахне автоматизмът в увеличението на заплатите. Това е един от основните източници за покачването на инфлацият. Когато привържем заплатите към някакъв фактор, който е над инфлацията, това дава в ръцете на насеението доходи, които хората тръгват да харчат. И ако срещу тези нараснали доходи няма нараснало количество на стоки и услуги, с други думи - не се е повишила производителността, това автоматично по законите на търсенето и предлагането означава по-високи цени. И става омагьосан кръг".