Петър Витанов: Пред Украйна има два пътя - лош мир сега, или по-лош в бъдеще

"Перспективата за украинска победа е все по неясна. Пред Украйна има два пътя - или лош мир сега, или по-лош в бъдеще. Днес декорите са синьо-жълти, утре ако са бяло синьо червени, какво правим? Пътят на България няма да променен, нашите роднини са в ЕС, пътуваме без визи. Но трябва да посочваме грешките на ЕС."

Това заяви в ефира на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ новият председател на парламентарната група на Прогресивна България. Той потвърди, че новото правителство ще търси дипломация и разговори с всички замесени в конфликта между Русия и Украйна.

Витанов очерта и първите законопроекти на партията на Румен Радев в новия парламент.

"Първият законопроект ще е свързан с исокономическото състояние и галопиращатие цени, усилията ни са насочени в ограничаването на цените и подобряването състоянието на хората. Вторият е свързано със справедливостта и промените в Съдебната система. Третият е законопректи, свързани с плана за възстановяване, защото сме на път да загубим много пари - 357 млн. евро ако няма промяна в закона.

Състоянието на публичните финанси е критично . Трябва да установим скритите разходи, има пари, скрити в чекмеджета. Цените са убиствени, отразяват се на джоба на почти всички хора. Човек влиза в магазина и вижда цена на гроздето 10 евро, това го няма и в Западна Европа.

Всичко това ще излезне в рамките на един месец.

Нашата цел е това Народно събрание да бъде скучно, не да се превръща в Цирк дьо Солей.

Авторитетът на Народното събрание е отчайващо нискък, нашата цел е да го повишим. В парламента доминираха нападки, ясни заяждания, нашата цел е да създадем съвсем различна среда.

"Абсолютно безкомпромисни ще бъдем към тези, които докараха страната до това дередже. Ние сме изпратени в парламента не да бъдем добри с всички, а да намерим тази справедливост, заради която хората гласуваха за нас. По законов път ще бъдем безпощадни. Но ще изслушваме всички конструктивни предложения от опозицията.

Радев има административен и управленски капацитет, намяме дефицити. Папката с министрите ще бъде попълнена в най-кратки срокове.

Притеснява, се че една от партитие между ПП и ДБ да не подкрепи мнозинство за конституционни промени.

Апелирам за разследнане на всички управляващи през последните години.