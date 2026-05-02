Министър Иван Христанов: Няма опасност за язовира в близост до Смолян след свлачището

Половин час след свлачището, започнахме да организираме екипи. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване в язовира. Няма проблеми, което е хубаво.

Така коментира случая от свлачището между Смолян и Пампорово министърът на земеделието Иван Христанов.

Той говори пред Нова тв и обясни, че хората не трябва да се притесняват, че свлачището ще причини нещо на големия язовир в близост до Смолян.

"Нашата работа е всяка минута на терен - за горската и язовирната част. Нивото му е стабилно. Има изтичане - около 60 литра на секунда, което не е много. В това отношение трябва да сме спокойни. В понеделник ще видим дали е имало незаконна сеч. Вижда се как доста дървета се свличат. Виновните винаги ги наказват, при нас. Няма проблем с този язовир", каза Христанов.

В министерството няма данни за незаконна сеч в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник. Проблем за района на Смолян били вековни гори, регистрирани като пасища. „В понеделник всички областни дирекции по земеделие, всички общини и държавни горски предприятия, ще получат мои заповеди, с които ще възбраним тази сеч", каза Христанов.

След това той говори и за спирането на "Магазини за хората".

"Идеята е малко севернокорейска, поне за България. Финансовият модел нямаше как да сработи просто", обясни министърът.

По думите му има огромни възнаграждения в държавни предприятия.

"Някой получава 15 хил. на месец, при положение, че управлява предприятие, което е 3 г. на загуба.

Христанов обясни и за незаконните постройки на Румен Гайтански-Вълка. За тях той алармира вчера. Христанов в ефир обясняваше, че постройката е на въпросния Вълка.

"Без безочие няма как да стане. Въпросният Вълка не е го правил само за себе си, а и за приятели", добави още министърът.