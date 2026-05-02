Ивайло Мирчев се извини на избирателите, макар всички без един от "Да, България" да били зрели - против ряздялата с "Промяната"

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев педнесе извинения на избирателите за раздялата с "Продължаваме промяната", макар това да е решение само и единствено на партньорите, с които се явиха заедно на изборите. Той разкри пред bTV, че националният съвет на "Да, България" с огромно мнозинство е гласувал за запазване на парламентарната група ПП-ДБ, като само един е бил за разделение.

На въпрос "вие разбрахте ли какво означава "общо съюз за парламентарни действия", след като решихте да се разделите", Мирчев отговори: "Запознахме се с документа в момента, в който от "Продължаваме промяната" ни казаха, че искат да се разделят. Беше доста особен. самият документ, кото ни предложиха, по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план. Има доста работа по него. На този етап е доста недовършен. Но, ако позволите - тази тема вече доста се поизхаби. От гледна точка на това, че ние го оценихме като голяма политическа грешка. И това е факт. Опитахме да направим всичко възможно колегите от "Продължаваме промяната" да не напускат групата. Имахме дебат в рамките на парламентарната група час и половина. Преди това нашият национален съвет имаше също много тежък дебат в ранните сутрешни часове, завършил с огромно мнозинство "за" да останем заедно. Всъщност само един гласува за подобно разделение. Всички останали колеги реагираха изключителна зряло, и се надявах, че и от "Продължаваме промяната" ще има подобно решение. Целият ни национален съвет подкрепи вземането на това зряло решение да останем в една парламентарна група. Нещо, за което хората бяха гласували само десет дни по-рано. И в тази връзка искам да им се извиня, въпреки че не сме предизвикали ние това разделяне."

"Ще обсъдим документа заедно с колегите от "Демократи за силна България", но изглежда странно за хората да им кажем "разделяме се, за да обявим, че ще бъдем заедно". Когато хората гласуват, особено след тези протести през декември, когато те искат промяна в страната си, очакват политците да бъдат техен инструмент. Не се вълнуват особено кой от партиите е била в тази коалиция - Мирчев, Василев, Божанов, генерал Атанасов... За тях е важно тази политическа сила да изпълни целите и задачите, които те са поставили на изборите. Тогава, когато 10 дни след изборите, без да сме го обявили преди това, ние им казваме "всъщност "Продължаваме промяната" напуска", не е честно към самите хора", каза още Ивайло Мирчев.

"От гледна точка на "Демократична България" ние оставаме на позицията, на която сме били винаги. Колегите от "Продължаваме промяната" дадоха същата заявка и аз не виждам те да не я изпълнят", отговори Мирчев на въпрос дали разделението би създало проблеми за избор на нов Висш съдебен съвет, при положение че с гласовете на "Прогресивна България" и ПП-ДБ това би се случило безпроблемно.

"Когато стигнем до темата за Висшия съдебен съвет, ще видим какви са целите на "Прогресивна България" и след това ще заемем своята отговорна позиция, но никой не трябва да има съмнения, че тя ще бъде последователна", добави той.