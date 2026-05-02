Много спортни събития има този уикенд в Пловдив

На Младежкия център ще се играе футбол, баскетбол, шахмат и тенис, а събраните средства ще се дарят за лечението на 11-годишния Дариан Сидеров

Пловдив ще бъде наситен със спортни събития този уикенд, като градът ще посрещне както международни турнири, така и инициативи с благотворителна кауза, съобщиха от общината.

В програмата се откроява първото издание на Европейската купа по савате, която ще събере състезатели от различни възрастови групи. Надпреварата се провежда в зала "Сила" и включва срещи в лек контакт - "асо" и пълен контакт - "комба".

Паралелно със състезателния дух, Пловдив ще бъде домакин и на благотворителен турнир под надслов "Лято идва – раздвижи се!". Инициативата на младежки организации ще се проведе на 2 и 3 май в Младежкия център. Ученици и студенти на възраст между 15 и 29 години ще се включат в надпревари по футбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и тенис на корт. Събраните средства ще бъдат дарени за лечението на 11-годишния Дариан Сидеров, който страда от рядко генетично заболяване.

Любителите на риболова също ще имат повод за интерес, след като Пловдив приема първия кръг от Републиканското първенство по спортен риболов на плувка. Състезанието се провежда на Гребния канал, като стартовете в събота и неделя започват от 10 часа. Официалното награждаване е предвидено за 3 май от 17 часа.

До неделя тенис кортовете на ТК "Локомотив" са арена на международен турнир за юноши и девойки от категория J300 на ITF, който привлича млади таланти от различни държави.

Футболните страсти също ще достигнат връхната си точка с дербито между "Ботев" и "Локомотив" в неделя. Срещата е насрочена за неделя от 16:15 часа на стадион Христо Ботев, като вратите за феновете ще бъдат отворени два часа по-рано.