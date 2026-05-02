Откриха опасен разлив на пестициди край Свищов

Има риск от отравяне на водата. СНИМКА: Пиксабей

Опасен разлив на пестициди е открит край село Вардим в региона на Свищов. При проникването им в почвата има риск от замърсяване на питейната вода.

Разливът на опасни препарати за растителна защита е установен при продължаващата официална проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим, съобщи БГНЕС.

Преди дни там бяха открити огромни количества забранени или с изтекъл срок на годност пестициди и торове.

В присъствието на криминален инспектор от Районното управление на МВР в Свищов служители от Централното управление на БАБХ и от Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново са констатирали разлив пред нерегламентирани складове, извън бетонната площадка – в почвата. Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид. В непосредствена близост, във водна площ със застояла вода с кафяво-жълт цвят са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита, съдържащ активното вещество пендиметалин. До тях са били 54 бидона по 1000 литра, обозначени като течен тор със съдържание на азот и фосфор.

При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода. Пендиметалинът е устойчиво и токсично вещество с период на полуразпад в почвата над 120 дни. Продуктите, в чието съдържание присъства той, са класифицирани като остро и хронично опасни за водната среда и силно отровни за водните организми с дълготраен ефект.

Представител на дружеството – собственик на складовете, е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол. На фирмата ще бъдат съставени актове, а откритите забранени и негодни препарати и торове трябва да бъдат унищожени.

За установените нарушения са сезирани ГД „Национална полиция", ГД „Пожарна безопасност и защита на населението", Басейнова дирекция „Дунавски район", ГД „Борба с организираната престъпност", Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция и Окръжната прокуратура във Велико Търново. БАБХ разчита на бързата намеса на компетентните органи за проверка на почвата и водата на селото, както и на съдействието на полицията, за да се предотврати унищожаването на доказателства за евентуално престъпление.

