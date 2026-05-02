Откриват мотосезон 2026 в София, вижте кои улици са затворени (Галерия)

Стотици откриха новия мотосезон в центъра на София. Мотористите се събраха на жълтите павета и се превърнаха в атракция за столичани. Сред тях имаше много дами и деца, наследили страста към придвижването с две колела.

Събитието първоначално беше насрочено за 28 март, но се отложи зарази лоши метеорологични условия.

Сборният пункт бе пл. „Княз Александър I Батенберг", а а финалната точка е кв. „Бояна".

Основният акцент на събитието остава пътната безопасност, отговорното каране и посланието, че мотористите са активна и отговорна част от обществото.

Заради шествието има ограничения за паркиране и движение в София, както и промени в движението на две автобусни линии от градския транспрорт. Ето какви са те:

От 5 ч. до 12 ч. на 2 май се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. „Княз Александър I".

Oт 9 ч. до 12.00 ч. на 2 май се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на превозните средства, обслужващи събитието, по бул. „Цар Освободител" в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков" и ул. „Г. С. Раковски".

От 14 ч. на на 1 май до 20 ч. на 2 май се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите на градския транспорт, по локалното пътно платно на Околовръстен път в участъка между пътен възел „Бояна" и Национален исторически музей, от 12 ч. до 20 ч. на 2 май, включително и на автобусите от обществения транспорт.

От 13 ч. до 16.30 ч. на 2 май се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на Околовръстен път в участъка между ул. „Ал. С. Пушкин" и пътен възел „Бояна".

От 12 до 20 ч. на 2 май се променят частично маршрутите на автобусни линии 63 и 111.