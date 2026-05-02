"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тела на мъртви делфини изплуваха на плажове край Варна. Подаден е сигнал до РИОСВ

Вчера са били забелязани три мъртви делфина на плажа в Аспарухово. По труповете на бозайниците не са открити наранявания.

Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин.

Подаден е сигнал до РИОСВ, като експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата, съобщи NOVA.

Според доц. Виолин Райков от института по Океанология към БАН възможните причини са болест по животните, силни звукови вълни или човешка дейност. Експертите обаче са категорични, че такива случаи са спорадични и не оказват влияние на популацията на морските бозайници