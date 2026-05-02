ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тела на мъртви делфини изплуваха на плажове край В...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22773714 www.24chasa.bg

Тела на мъртви делфини изплуваха на плажове край Варна

Делфини Снимка: Pixabay

Тела на мъртви делфини изплуваха на плажове край Варна. Подаден е сигнал до РИОСВ

Вчера са били забелязани три мъртви делфина на плажа в Аспарухово. По труповете на бозайниците не са открити наранявания.

Ден по-рано на централния плаж пък беше намерено тяло на бебе делфин.

Подаден е сигнал до РИОСВ, като експерти от екоинспекцията са извършили проверка и са отстранили телата, съобщи NOVA.

Според доц. Виолин Райков от института по Океанология към БАН възможните причини са болест по животните, силни звукови вълни или човешка дейност. Експертите обаче са категорични, че такива случаи са спорадични и не оказват влияние на популацията на морските бозайници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)