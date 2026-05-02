Областният управител на Смолян: Няма бедстващи хора след свлачището, възстановяваме газоподаването

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма бедстващи хора, застрашени сгради и хотели в Пампорово след свлачището. Това заяви Областният управител на Смолян Зарко Маринов пред БНТ.

След извънредно заседание на кризисния щаб, проведено тази сутрин, вече са набелязани първите конкретни мерки за овладяване на ситуацията. Маринов каза, всички ангажирани институции са участвали в заседанието и е направена пълна оценка на обстановката.

"На днешния кризисен щаб направихме пълна оценка на ситуацията в района на Райковски ливади. Всички институции, които имат отношение по въпроса, плюс фирми, плюс "Пампорово" АД, участваха в заседанието, което приключи преди малко."

Сред първите приоритети е възстановяването на газоподаването, което беше нарушено вследствие на свлачището.

"Първата ни задача, която набелязахме за днес, беше да възстановим газоподаването. До вечерта, с помощта на всички ангажирани страни, ще бъде възстановено.", обеща областният управител.

По думите му, към момента няма непосредствена опасност за населението или туристическата инфраструктура:

"В момента нямаме ситуация на бедствие, няма бедстващи хора, няма застрашени сгради, хотели в Пампорово. Единствено пътната връзка е прекъсната и тя всъщност е пропаднала цялата."

Свлачището обаче е с изключително големи мащаби и ще има сериозно отражение върху региона, особено с оглед на предстоящия летен туристически сезон.

"Много големи са мащабите. Най-вече ще пострада град Смолян, тъй като се прекъсва най-пряката връзка с Пампорово. Предвид летния туристически сезон, който предстои, това е сериозен проблем."

Допълнително напрежение създава и фактът, че има видими пукнатини в асфалта извън основното свлачище.

"Вижда се пропукване на около 200-300 метра от самото свлачище в момента на асфалта в посока Пампорово."

Маринов уточни, че не става дума за ново свлачище, а за разширяване на вече активизираното. Районът е известен със своята свлачищна активност, като укрепителни дейности са извършвани преди около 20 години:

"Това е най-голямото свлачище в България. Той е свлачищен район, който започва от Пампорово и стига до горната част на Смолян. Там, където е правено укрепването, в момента е стабилно. Въпросът е по-надолу под това укрепване."

В краткосрочен план основната задача е осигуряването на алтернативен маршрут. В момента движението се пренасочва през Рожен, което обаче създава риск от сериозно натоварване. Полицията вече регулира движението в района, за да предотврати инциденти.

Най-големият въпрос остава кога ще бъде възстановена напълно пътната връзка. Отговорът засега е неясен.

"Много е рано да се дават такива прогнози. Все още геолозите и проектантите не са направили обследването. Ще поставят маркери и ще наблюдават в продължение на месеци, за да видим дали свлачището все още е активно. Едва след като се установи, че свлачището не е активно, ще започне проектирането", поясни областният управител.

Допълнително усложнение създават и тежките метеорологични условия в района. Въпреки това, властите уверяват, че основните услуги като електрозахранване и водоподаване са стабилни, а ситуацията се следи непрекъснато.