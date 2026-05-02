Летният сезон отвори 1000 работни места в Добричко, търсят камериери, бармани и аниматори

Продължава активно търсенето на сезонни работници в Бюрата по труда в област Добрич, съобщават оттам. От заявените 1300 работни места на първичния пазар на труда през март най-голям дял заемат секторите „Хотелиерство и ресторантьорство" – 996, и „Селско и горско стопанство" - 87, което е показател за активна подготовка за летния сезон и съпътстващите го дейности, казват трудовите експерти. В сектор „Туризъм" се търсят камериери, администратори, кухненски работници, отговорници на търговска зала, аниматори, сладкари, бармани, пиколо, икономи, хигиенисти. В сектор „Селско и горско стопанство" се търсят водачи на селскостопански машини.

В държавното управление се търсят работници по озеленяване, лични асистенти, медицинска сестра, младши специалист и счетоводител - общо 55 позиции. В сектор „Преработваща промишленост" се търсят 48 работници, което допълва тенденцията за недостиг на кадри. В сектор „Търговия" са заявени 35 работни места за продавачи, касиери и аранжори. В сектор „Строителство" се търсят кадри за строителни дейности -15, в сектор „Административни и спомагателни дейности" -14 .