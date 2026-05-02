Патриарх Даниил: Княз Борис I е положил здрава основа, на която до ден днешен българският народ стои

Княз Борис I е положил здрава основа, на която до ден днешен българският народ стои и се развива, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който отслужи днес света литургия в столичния храм „Св. цар Борис" в квартал „Овча купел".

Църквата „Св. цар Борис" отбелязва своя храмов празник, тъй като на днешния ден се чества паметта на равноапостолния княз свети Борис-Михаил.

Патриархът разказа за делата на княз Борис I – покръстването на българския народ, устрояването на българската църква, създаването и разпространяването на славянската писменост и също укрепването на християнската вяра по българските земи след опита на неговия син Владимир да върне езичеството.

„Благословени сме като народ, че имаме велик покръстител, велик светец, истински пример на държавник християнин, държавник, който поставя преди всичко вярата в Бога и преди всичко търси за себе си и за народа си Царството Божие", каза патриарх Даниил. Той обясни, че е изключителен прецедент само пет години след покръстването си българският народ вече да има самостоятелна църква.

Според Даниил, княз Борис I не е бил ръководен в делата си от властолюбие и от всички привилегии, които му дава княжеската власт. Князът е положил твърда, солидна, здрава основа, на която до ден днешен нашият народ стои и се развива и продължава да свидетелства за Христовата истина, каза той.

„Какъв духовен светец, какъв мъдър държавник, какъв велик наш предшественик, който полага началото на нашия народ в светата православна вяра и светата православна църква", каза Софийският митрополит, цитиран от БТА. Според него до днес малцина са държавниците и царете, които могат да се поставят до свети княз Борис, и всички управляващи могат да се поучат от него.

Той призова всички вярващи да не се оказваме недостойни, непослушни, бунтовни наследници, синове на свети княз Борис, а напротив – да бъдем послушни, да му съдействаме с нашата искрена вяра, с нашето искрено усърдие и да се стремим да пазим този език, който той въвежда.

Патриарх Даниил каза още, че българите трябва да пазят църковнославянския език. Според неговите думи именно тук нашите предци са създали този език и са се потрудили Светото писание да се разпространява на него. Това е наше достояние, това е велико наше наследство и ние трябва да го пазим и да го обичаме, каза още патриархът.

В края на своята проповед Софийският митрополит честити празника на всички именици.