Цялата партийна организация на БСП – Нови пазар на...

Поне година ще възстановяват пътя след свлачището край Пампорово

1536
Свлачището е засегнало огромна площ Снимки: Община Смолян

 Най-малко година ще е нужна за възстановяване на пътя след свлачището край Пампорово. Търсят се алтернативни обходни маршрути след падането на огромна земна мака край Райковски ливади.

На този етап се извършва оглед от експерти на Областно пътно управление – Смолян и инж. Калин Калчев – проектант от София. Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе, съобщава "Смолян прес".

„Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия", коментира инж. Марин Кушев – директор на ОПУ–Смолян.

По предварителни оценки най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инж. Калчев. Според областния управител на Смолян Зарко Маринов твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.

На този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВиК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукотевици, което подсказва, че има движение в терена.

Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките – Смолян, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък.

