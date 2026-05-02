Бивш член на ИТН в Карлово: Трябва ли да питаме Радев, за да ползваме думата "прогресивен"?

Скандал няма, той се търси от хора, свързани с новата управляваща партия, коментира Лъчезар Бакърджиев

"Прогресивно Карлово" и "Прогресивна България" са две коренно различни наименования. Трябва ли да питаме Румен Радев, за да ползваме думата "прогресивен".

Този въпрос отправя общинският съветник от Карлово Лъчезар Бакърджиев, който влезе в местния парламент като избраник на "Има такъв народ", но сега твърди, че е напуснал формацията на Слави Трифонов и заедно с още един колега – Васил Илиев, са направили група в общинския съвет "Прогресивно Карлово".

Срещу това име обаче протестираха депутатите на "Прогресивна България" от Пловдивска област. Според тях така се въвеждат хората в заблуждение.

"Изненадан съм от тяхната позиция, търсят проблем в едно име, вместо да се занимават с въпросите, които наистина засягат хората", коментира Бакърджиев, който е музикант, рокаджия и беше заместник–областен управител на Пловдив през 2022 година от квотата на ИТН.

"Доколкото ми е известно, прилагателното „прогресивен" не е патент на никого. Категорично отхвърлям твърденията, че с името се подвеждат гражданите или се създават внушения за политическа принадлежност. Такова нещо няма. Реакцията им е обидна за интелекта на карловци и не им прави чест", допълва Бакърджиев в свое изявление.

Той уточни, че името на групата "Прогресивно Карлово" било обявено в рамките на заседание на Общинския съвет. "Няма скрит смисъл, няма друга връзка, няма и какво да се доизмисля. Нито аз, нито колегата ми Илиев сме се представяли като част от друга политическа формация. Твърденията в тази посока са неверни", казва той.

По думите му „Прогресивно Карлово" означавало точно това, което казва - посока на работа, развитие, решения и отговорност на местно ниво.

Според него скандал не трябва да се търси. А той се провокирал от хора, свързани с новата управляваща политическа формация.